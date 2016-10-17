Воронеж, 17 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Особо охраняемую природную зону предложено создать в микрорайоне Подгорное Воронежа, где расположено озеро Круглое. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил журналистам 17 октября руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин.

] Karachun Озеро Круглое

По его словам, такая возможность рассматривается для предотвращения случаев, подобных недавней попытке уничтожить озеро. По словам Карякина, такая природная зона была создана на территории Северного леса — тогда этот участок от застройки спасти удалось.

«Создание особо охраняемой природной территории в силу закона накладывает особый режим на водный объект, лесное насаждение. Как мы считаем, это будет дополнительной защитой объекта от возможных действий со стороны строителей», — сказал Алексей Карякин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Воронеже разразился скандал вокруг попытки осушить озеро в микрорайоне Подгорное — неизвестные вырыли канал, по которому вода из озера утекала в Дон. Предотвратить уничтожение озеро удалось местным жителям, которые заметили снижение уровня воды и обратились в природоохранные органы. Ущерб окружающей среде тогда оценили в 13 млн рублей. Местные жители высказали предположение, что осушение озера может быть выгодно застройщикам.

СКР расследует уголовное дело по данному факту. Ситуацию под контроль взял губернатор Алексей Гордеев.