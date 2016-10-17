Воронеж: Озеро Круглое попадет в особо охраняемую зону
Воронеж, 17 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Особо охраняемую природную зону предложено создать в микрорайоне Подгорное Воронежа, где расположено озеро Круглое. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил журналистам 17 октября руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин.
По его словам, такая возможность рассматривается для предотвращения случаев, подобных недавней попытке уничтожить озеро. По словам Карякина, такая природная зона была создана на территории Северного леса — тогда этот участок от застройки спасти удалось.
«Создание особо охраняемой природной территории в силу закона накладывает особый режим на водный объект, лесное насаждение. Как мы считаем, это будет дополнительной защитой объекта от возможных действий со стороны строителей», — сказал Алексей Карякин.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Воронеже разразился скандал вокруг попытки осушить озеро в микрорайоне Подгорное — неизвестные вырыли канал, по которому вода из озера утекала в Дон. Предотвратить уничтожение озеро удалось местным жителям, которые заметили снижение уровня воды и обратились в природоохранные органы. Ущерб окружающей среде тогда оценили в 13 млн рублей. Местные жители высказали предположение, что осушение озера может быть выгодно застройщикам.
СКР расследует уголовное дело по данному факту. Ситуацию под контроль взял губернатор Алексей Гордеев.