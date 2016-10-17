Веллингтон, 17 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей объявил о том, что средства, конфискованные в ходе борьбы с употреблением и распространением метамфетамина, пойдут на дополнительное финансирование соответствующих подразделений, пишет New Zealand Herald 17 октября.

pravlife.org Наркотики

Заявление премьер-министра стало ответом на критику оппозиционных политиков в адрес правительства. По их словам, полиция не справляется с растущим числом преступлений, связанным с распространением метамфетамина. Премьер-министр Кей начал активную кампанию по борьбе с метамфетамином сразу после избрания в 2009 году. Официальная статистика сообщает о постепенном снижении уровня употребления наркотика.

В силу географической изоляции Новой Зеландии удалось пресечь ввоз в страну серьезных наркотиков, таких как героин или кокаин, однако жители быстро научились изготавливать «мет» самостоятельно. В некоторых районах метамфетамин стоит дешевле марихуаны. Полиция регулярно проводит рейды по выявлению подпольных домашних и мобильных лабораторий, однако на их место приходят новые производители.

На вопрос, является ли дополнительное финансирование кампании свидетельством того, что власти не справляются с новой волной популярности метамфетамина, премьер-министр ответил, что по официальным данным, кампания дает результаты и число людей, употребляющих вещество, снижается, однако, средняя доза на одного человека увеличивается, за счет чего происходит рост общего объема реализованного продукта.

Росс Белл, исполнительный директор Лекарственного фонда Новой Зеландии, подтвердила слова премьер-министра. По ее словам, число употребляющих существенно сократилось за последние несколько лет. «Однако существует серьезная проблема, что в отдаленных регионах люди не могут получить квалифицированную помощь по борьбе с зависимостью, которая доступна в больших городах, таких как Веллингтон или Окленд. Официальные отчеты показывают, что в Новой Зеландии около 150 тыс. человек ежегодно испытывают проблем с алкоголем и наркотиками, 50 тыс. из них не получают необходимую помощь, — отмечает Белл. — В итоге человеку, осознавшему проблему, говорят: «Мы поставим Вас в лист ожидания, ждите ответа через несколько месяцев».

$15 млн, конфискованные в ходе рейдов, пойдут на дополнительное финансирование полиции ($3 млн) и инициативы в области здравоохранения по борьбе с употреблением «мета» в регионе Нортленд.

По словам Кея, рост числа преступлений в Нортленде напрямую связан с доступностью береговой линии, которая недостаточно хорошо охраняется, дополнительные средства помогут перекрыть этот источник.

Лидер лейбористов Эндрю Литтл заявил, что Кей проиграл борьбу с метамфетамином и его полумеры не помогут делу. «Нам просто нужно больше полиции», — заявил он.

После обновления в 2015 году «Национальной политики в области борьбы с наркотиками» фокус был смещен на правительственные программы по лечению проблем, связанных с наркотиками, и излечению зависимости.