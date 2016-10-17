Рига, 17 октября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Показатели смертности населения в Латвии составляют 14,3−14,4 на 1000 населения. Средний возраст умерших женщин в 2015 году составил 78,6 года, мужчин — 68,1 года, данные приводит Центральное статистическое управление (ЦСУ), сообщает BNS.

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По данным ЦСУ, самая распространенная причина смертности в Латвии — сердечно-сосудистые заболевания. В 2015 году от них умерло 16 100 человек или 56,7% общего количества умерших. Женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний в 1,2 раза чаще, чем мужчины. Вторая крупнейшая причина смертности — рак. От него в 2015 году умерло 6000 человек. Смертность мужчин от рака выше, чем женщин. Третья самая распространенная причина смертей — внешние факторы, от них в 2015 году умерло 1 754 человека. От этой причины мужчины умирают в четыре раза чаще, чем женщины.

В Латвии мужчины намного чаще, чем женщины, страдают алкоголизмом и туберкулезом, а женщины сравнительно чаще болеют психическими заболеваниями. Так, среди больных туберкулезом мужчин в 2,3 раза больше, чем женщин, среди страдающих алкоголизмом мужчин в 3,1 раза больше. А заболеваемость психическими болезнями и нарушениями в поведении в 2015 году составляла 287,5 случаев на 100 тыс. женщин и 235,2 случая на 100 тыс. мужчин. В свою очередь, от несчастных случаев на работе страдают в основном мужчины. В 2015 году зарегистрировано 1 727 несчастных случаев на работе, и в 1 102 случаях пострадали мужчины.

Также сообщается, что за последние шесть лет число обнаруженных случаев сифилиса в Латвии не уменьшается. Так, в 2015 году в Латвии зарегистрировано 139 случаев сифилиса, в 2014 году — 134, в 2013 году — 129, в 2012 году — 147, в 2011 году — 143, в 2010 году — 134 случая сифилиса. Из 139 человек, у которых в 2015 году обнаружили сифилис, было 107 мужчин и 32 женщины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждую вторую смерть в Латвии можно было бы предотвратить, если бы латвийская система здравоохранения работала более эффективно. Как свидетельствуют данные исследования Eurostat, среди всех стран Евросоюза Латвия наравне с Румынией несет самые большие человеческие потери из-за проблем с медициной. По данным европейского статистического бюро, в 2013 году в Евросоюзе скончались 1,7 млн человек в возрасте до 75 лет. Треть всех летальных случаев Eurostat классифицирует как «преждевременные», поскольку нынешний уровень развития медицины и технологий позволял их избежать. Самые высокие показатели преждевременной смертности зафиксированы в Румынии (49,4%), Латвии (48,5%), Литве (45,4%), Словакии (44,6%). Самый низкий процент «предотвратимых» смертей отмечен во Франции (23,8%), Дании (27,1%), Бельгии (27,5%), Нидерландах (29,1%).