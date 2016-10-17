Санкт-Петербург, 17 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Картины бывшего главы департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой переданы на хранение в Государственный Русский музей. О этом сообщили в пресс-службе учреждения.

A.Savin Санкт-Петербург, Россия. Михайловский дворец (главный корпус Русского музея)

«Триптих Васильевой в настоящее время находится на временном хранении как переданный в дар. Это обычная музейная практика», — уточнили в пресс-службе.

В учреждении пояснили, что полотна будут находиться в статусе переданных в дар до того, как пройдёт фондово-закупочная комиссия. В рамках этой комиссии 30−40 экспертов оценят работы с точки зрения их художественной ценности. К настоящему моменту дата проведения комиссии не определена.

Как ранее сообщали СМИ, речь идёт о триптихе «Транскриптаза». Напомним, Васильева получила широкую известность как участник коррупционного скандала в Минобороны России в 2012 году. В мае 2015 года приговорена в пяти годам лишения свободы как виновная в мошенничестве. В августе 2015 года она вышла в связи с условно-досрочным освобождением.