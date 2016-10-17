Канберра, 17 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Австралийский теннисист Ник Кирьос дисквалифицирован до 15 января 2017 года и оштрафован на $25 000 за «поведение, противоречащее духу игры» во время матча на турнире в Шанхае (Китай). Об этом сообщается в понедельник, 17 октября, на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Отмечается, что во время встречи с немецким теннисистом Мишей Зверевым во втором круге соревнований австралийский спортсмен много спорил с судьей и демонстративно не играл в полную силу.

Кроме того, Кирьос также вступил в словесную перепалку с одним из зрителей, который сделал теннисисту замечание.

Таким образом, австралийский теннисист уже не сыграет в текущем сезоне, а также пропустит начало следующего. Ожидается, что Кирьос вернется на корт на домашнем Australian Open-2017.

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