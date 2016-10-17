Губаха, Пермский край, 17 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В городе Губаха Пермского края только через второй суд прокуратура добилась признания незаконным решения органа местного самоуправления о вводе в эксплуатацию жилого дома, возведенного с нарушениями строительных норм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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В рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья мэрия приобрела три помещения. Однако, как выяснилось, эти квартиры не соответствуют санитарным и строительным нормам.

«Визуальный осмотр подтвердил недостатки, как внутренних жилых помещений, так и внешних — фасада здания и придомовой территории. Кроме этого, объект не доступен для маломобильных групп граждан и инвалидов — нет пандусов, поручней и прочего», — отметили в прокуратуре.

При таких нарушениях администрация городского округа выдала разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Прокуратура обратилась в суд. Но первую судебную тяжбу проиграла. Апелляционным определением судебной коллегией по административным делам Пермского краевого суда решение Губахинского городского суда отменено, принято новое решение — о признании незаконным разрешения администрации на ввод указанного объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Добавим, что перед муниципальными образованиями Пермского края поставлена задача — до 2018 года улучшить жилищные условия граждан, чье жилье признано аварийным до 1 января 2012 года.

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Напомним, в Пермском крае общая площадь аварийного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, насчитывает 872 дома общей площадью 178,5 тыс кв. метров, в которых проживает 13 019 человек. На 1 июля 2016 года расселено 412 домов общей площадью 94 тыс. кв. метров, в которых проживало 6914 человек.