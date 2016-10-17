Ярославль, 17 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Формат оперативных совещаний в правительстве Ярославской области вновь претерпел изменения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в руководстве региона, на заседания снова станут пускать глав муниципальных образований. Ранее председатель Правительства Дмитрий Степаненко предложил проводить совещания с главами районов в режиме конференц-связи.

yarregion.ru Совещание

Однако теперь представители муниципальных районов и городских округов будут вызываться в правительство. Первым стала команда Рыбинска во главе с главой города Денисом Добряковым. В рамках совещания были проанализированы актуальные проблемы Рыбинска и предложены конкретные меры для их решения.

В частности, в настоящее время в Рыбинске сложилась крайне напряженная обстановка с задолженностью за топливно-энергетические ресурсы. Кроме того, у этого городского округа низкие показатели выполнения программы «Обустроим область к юбилею!» — завершено чуть более половины запланированного. Врио губернатора Дмитрий Миронов поручил Денису Добрякову взять этот вопрос под личный контроль.

«Благоустройство дворовых территорий выполнено только на 40 процентов. Причем на 10 объектах подрядчик даже не начинал! Область со своей стороны в полном объеме предусмотрела финансирование работ», — констатировал Дмитрий Миронов.