Барнаул, 17 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум.



Александра Черданцева, ИА «Амител» Выборы

«Западный поток»

На Алтае начался второй этап газификации. Речь идёт о западных и юго-западных районах. До конца следующего года голубое топливо придёт в Ребрихинский район. Здесь начинают строить газопровод и газораспределительную станцию, — об этом 14 октября сообщили «Вести-Алтай».

Первым населенным пунктом, куда придёт газ «западного потока», станет Ребриха. Проект реализуется в рамках соглашений между администрацией края и «Газпромом», который инвестирует в строительство 2,5 миллиарда рублей. Подрядчиком определен «Томскгазстрой».

Сдать газораспределительную станцию в Ребрихе планируют IV квартале 2017 года. По данным администрации Ребрихинского района, в 2017 году в райцентре намерены подключить к газу 300 квартир. Также в районе готовы проекты газификации сёл Клочки, Большая Боровлянка, Касмалинка, Белово, Паново и Подстепное.

Саботаж: депутаты Камня-на-Оби испортили бюллетени

В Камне-на-Оби депутаты испортили бюллетени, оставив район без главы еще на несколько месяцев. Об этом 12 октября пишет ИА «Амител». По некоторым данным, причиной срыва выборов главы района стало то обстоятельство, что конкурсный отбор на соискание должности мэра не прошел Федор Найден, обеспечивший победу оппозиции на выборах: оба раза его кандидатуру снимали из-за неточностей в документах.

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Из 20 депутатов, присутствовавших на сессии, бюллетени для голосования испортили 14. Переголосование не помогло: документы испортили 13 народных избранников. Теперь райсобранию придется назначать конкурс в третий раз.

Напомним, Федор Найден стал мэром Камня-на-Оби в марте 2004 года. За несколько дней до инаугурации он был приговорен к трем годам условно за хищение чужого имущества. Правда, вскоре краевой суд отменил приговор с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Каменского городского Совета депутатов Каменского района Алтайского края первого созыва и досрочные выборы депутатов Каменского районного Собрания депутатов Алтайского края седьмого созыва прошли 13 марта 2016 года. Их проведение было обусловлено происходящими преобразованиями с целью создания единого муниципального образования Каменский район с административным центром в городе Камень-на-Оби.

Безработица и VIP-вакансии

В Алтайском крае наблюдается положительная динамика на региональном рынке труда: об этом 13 октября сообщает газета «Алтайская правда». По сравнению с 2015 годом, численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 9,9% (1,8 тыс. человек), составив на 1 октября 16,3 тыс. человек. Соответственно уменьшился и уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения с 1,6% до 1,4%.

Потребность в кадрах, заявленная в службу занятости населения практически 10 тыс. работодателями, за девять месяцев составила 120,3 тыс. единиц. Основная доля приходится на обрабатывающие производства (15%, или 17,5 тыс. единиц), сельское хозяйство (14, или 17 тыс. единиц), образование (15%, или 18,2 тыс. единиц, в том числе, более 9 тыс. — для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан).

Между тем, после выборов депутатов Государственной Думы и краевого Законодательного собрания в Алтайском крае освободился ряд должностей в органах власти и краевых государственных учреждениях. ИА «ПолитСибРу» 10 октября опубликовало своеобразный обзор VIP-вакансий.

Выяснилось, что после перехода на работу в Госдуму Даниила Бессарабова свободным стало место социального вице-губернатора. С марта 2016 года вакантно еще одно вице-губернаторское кресло: Юрий Денисов, работавший одновременно заместителем губернатора и начальником Главного управления образования находится в СИЗО. Но больше всего вакантных мест сейчас в управлениях Алтайского края.

Вероятно, вал назначений произойдет после того, как определятся ключевые посты в Правительстве Алтайского края, которое начнет работу с января 2017 года.

Спортивная база для гребцов и моржей

В Барнауле состоялась церемония открытия спортивной базы спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. По этому случаю провели и первые старты, — пишет 17 октября газета «Комсомольская правда». «Вся инфраструктура есть и лучше базы не найти. Я уверен, что в ближайшие пару лет на юношеских соревнованиях у нас уже будут чемпионы России и участники мировых первенств с Алтайского края», — приводит издание слова Андрея Крайтора — участника Олимпийских игр-2016, гребца-каноиста.

По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, аналогов нашему объекту не то чтобы за Уралом, в России навряд ли можно найти. «Схожий по характеристикам есть только в немецком городе Дуйсбурге. Это преимущество позволило внести Барнаул в календарь международных соревнований и в 2018 году у нас пройдет Кубок президента», — заявил глава края.

Для того, чтобы спортивная жизнь в спортшкол кипела круглый год, на базе выделили место для федерации рыболовного спорта и для команды любителей зимнего плавания «Белые медведи».

След хакеров «глазами» The New York Times

До недавнего времени мало кто мог подумать, что о Бийске напишет влиятельнейшая газета США. А теперь новость о наукограде обсуждают по обе стороны океана, пишет 10 октября «Бийский рабочий».

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Бывали ли киберпреступники когда-нибудь на Алтае — неизвестно, но для взлома сайтов американской избирательной системы это и не нужно. Предприимчивые ребята просто взяли в аренду серверы, принадлежащие 26-летнему бийчанину Владимиру Фоменко. Кстати, это оборудование тоже находится далеко не в Бийске, а в американских штатах Аризона и Иллинойс.

Мировой общественности о владельце серверов рассказал сотрудник The New York Times Эндрю Крамер. Сами же бийчане благодаря американскому журналисту узнали о том, где находится их родной город, по мнению иностранцев: «В глухом уголке Западной Сибири, недалеко от границы с Монголией».

Барнаульский сереброплавильный завод могут распродать по частям

Повторные торги комплекса исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода не увенчались успехом, — сообщает 13 октября сайт ИД «Алтапресс». Арбитражному управляющему не удалось найти покупателя, который бы заплатил за объект 233,2 миллиона рублей. Сейчас залогодержатель решает, как дальше искать покупателей.

Напомним, комплекс уникальных исторических зданий принадлежит компании «Алтайград» (дочерние предприятие обанкротившейся «Изумрудной страны»), которое находится в залоге у «Россельхозбанка».

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месте с тем, банк пока не указывает даты, когда планирует подготовить положение о продаже Барнаульского сереброплавильного завода.

Жизнь на ладошке

О том, как алтайские врачи спасают детей с экстремально низким весом, 11 октября сообщает газета «Аргументы и факты». По словам врача-неонатолога Юлии Миллер, в Алтайском крае показатель выживаемости недоношенных детей очень неплохой. «Дети меньше одного килограмма выживают в 85% случаев, а дети от одного до полутора килограммов в 93−95% случаев», — говорит доктор. В 2015 году на свет ребёнок весом в 450 граммов.

«В моей практике это был пациент с самым маленьким весом. Ребёнок выжил, мы его выходили», — отметила Юлия Миллер. Кстати, недавно Алтайской краевой детской клинической больнице, где она заведует отделением недоношенных детей, было присвоено звание «Больница, доброжелательная к ребёнку». Это высокое звание даётся ВОЗ и Юнисеф больницам, которые поддерживают грудное вскармливание, сохраняют контакт матерей и ребёнка.

Сбербанк покидает села

О проблемах с оптимизацией сети филиалов Сбербанка в Алтайском крае 14 октября написала района газета «На земле Троицкой». Как следует из публикации, поводом послужила ситуация, сложившаяся в одном из поселков.

Жители Белявского пишут, что Сберкасса работает в помещении бывшей конторы, которое зимой не отапливается (используют обогреватели). «Помещение такое маленькое, что в нем едва разместятся пять-десять человек. Люди ждут очереди в сенях либо на крыльце. Хотя в поселке можно найти более подходящее помещение. Подготовили специалиста из местных, объявили днем открытия 16 сентября, но после того как люди полдня простояли в очереди, сказали, что «компьютер завис». А потом и вовсе новость — сберкассу все-таки хотят закрыть! Кроме жителей нашего поселка, здесь обслуживаются жители близлежащих населенных пунктов. Учитывает ли это руководство банка? Или оно стремится только к экономии?», — говорится в письме беловцев, опубликованном редакцией районки.

Газета пишет, что ранее подразделения банка были ликвидированы в некоторых селах района, теперь, похоже, дошла очередь до Беловского.

Рубцовские бизнесмены скинулись на починку дороги

Бизнесмены Рубцовска, не дождавшиеся ремонта дороги, решили сделать все своими силами. Об этом 10 октября сообщают «Наши новости».

Участок на выезде из города, рядом с которым располагаются несколько городских промышленных предприятий, несколько лет не попадал ни в какие программы, и в покрытии было большое количество ям. Тогда руководители семи компаний, среди которых и индивидуальные предприниматели, решили самостоятельно закупить материалы, найти подрядчика и профинансировать работы. Стоимость ремонта составила около полумиллиона рублей. На эти деньги заделали ямы, а местами положили новое покрытие.