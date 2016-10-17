Севастополь, 17 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Принятые правительством экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло решения привели к тому, что сумма зарплат государственных служащих оказалась выше предельного размера фонда оплаты труда, который утвержден федеральным законодательством. В связи с этим в третьем квартале 2016 года чиновникам даже отменили дополнительные выплаты. Об этом заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, пишут «Примечания» 17 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Отмена выплат была связана с решениями, которые были приняты до меня, и завели нас в такой тупик», — сказал он.

Как отметил замгубернатора Севастополя по экономическим вопросам и финансовой политике Илья Пономарев, в настоящее время средний размер зарплаты составляет 54 тыс. рублей, в то время как согласно законодательству она не должна быть больше 44 тыс. рублей для всех сотрудников.

По его словам, привести фонд оплаты труда в соответствие возможностям бюджета поможет корректировка соответствующего законодательства и численности работников исполнительной власти. В частности, предполагается сокращение числа сотрудников на 15−17%.

Скорректировать законы, по которым формируется фонд оплаты труда севастопольских чиновников — №22-ЗС и №169-ЗС, — должны были еще в феврале 2016 года, но сформированная экс-губернатором рабочая группа эту задачу так и не выполнила. Теперь, чтобы больше не допустить превышений бюджетных расходов на зарплаты, структуру правительства планируют сбалансировать к 2018 году.