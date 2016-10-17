Москва, 17 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Новинка от АвтоВАЗ» Ladа Xcode, представленная на Московском автосалоне, будет запущена в серийное производство через пять лет. Автомобиль нового поколения будет стоить компании до 20 млрд рублей, в зависимости от того, что будет включено в эту модель, заявил глава компании Николя Мор в интервью «Россия 24».

infoautocar.ru Концепт Lada X-ray

Предполагается, что серийный Lada Xcode получит платформу альянса Renault-Nissan. Точной информации о характеристиках модели пока нет, но, по предварительным данным, автомобиль будет полноприводным и будет оснащен либо двигателем объемом 1,8 литра, либо турбомотором объемом 1,4 литра, над которым уже сейчас работают инженеры компании. В модельной линейке Xcode будет располагаться между Xray и Kalina Cross. Ожидается, что Lada Xcode станет конкурентом для кроссовера Hyundai Creta.

«Заявление о том, что Xcode станет конкурентом Creta, — достаточно преждевременно и скорее нацелено на то, чтобы привлечь внимания потребителя к уже существующим автомобилям», — считает управляющий директор «Университета продаж» Виталий Новиков. Также эксперт отметил, что не стоит забывать, что АвтоВАЗ является лидером рынка за счёт бюджетных автомобилей, таких как Lada Granta, и будет неразумно потерять своё место на рынке даже при запуске более продвинутых моделей.

Новые модели АвтоВАЗа, начиная от Lada Vesta и Lada X-ray, и будущая Lada Xcode — это заявка на игру в более высокой лиге. Видимо, производителя перестал устраивать титул «короля выпуска дешёвых авто». Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM экономист, автомобильный эксперт Валерий Быков. По его словам, с момента распада СССР из-за нахлынувших в 1990-е годы иномарок АвтоВАЗ на протяжении более чем двух десятилетий оставался неконкурентоспособным в выпуске качественных автомобилей и при этом продолжал оставаться лидером по выпуску дешёвых и не самых качественных автомобилей.

Новые модели — это попытка показать, что «пациент скорее жив, чем мертв». «ВАЗ начал переход на новый уровень, в более высокий качественный и ценовой сегмент, хоть и с многолетним опозданием, — считает Быков.— Однако сможет ли российский автопром догнать мировых лидеров: вот в чем вопрос. Ведь даже качественная работа с отделкой автомобиля остается для АвтоВАЗ» пока недостижима».

По предварительным данным, АвтоВАЗ в ближайшие девять лет намерен выпустить восемь новых моделей, а еще восемь будут обновлены. Новинки будут выпускаться с периодичностью в два-три года. Первые два автомобиля будут представлены еще до 2019 года, а выпуск четырех моделей за этот период времени будет обновлен.