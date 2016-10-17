Вашингтон, 17 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Мультсериал «Симпсоны» стал вторым в истории сериалом, выходящим в прайм-тайм и с более чем 600 сериями, сообщает The Independent.

wltx.com Treehouse of Horror XXVII

До «Симпсонов» рекорд установил сериал «Дымок из ствола», он выходил с 1955 по 1975 годы, количество серий в этом сериале составило 635.

«Симпсоны» выходят уже 27 лет. Юбилейная, 600-я серия вышла 17 октября под названием Treehouse of Horror XXVII — «Домик ужасов на дереве XXVII» (Хэллоуинские серии Симпсонов))