Ярославль, 17 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля обвинила генерального директора ОАО «Ярославльводоканал» Сергея Лежнина в уклонении от исполнения судебных решений. Озвучивший эту информацию в ходе текущей планёрки исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов потребовал от своего заместителя по вопросам городского хозяйства Александра Морозова «разобраться в ситуации».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Сергей Лежнин

По неофициальной информации руководителю «Ярославльводоканала» предложено написать заявление «по собственному желанию».

Сам Сергей Лежнин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что ни о каком уклонении от исполнения судебных решений и речи быть не может.

«Ярославльводоканал» — крупное предприятие, мы постоянно получаем различные предписания, решения контролирующих органов или судов. Что-то оспаривается нашими юристами, а если решение окончательное, то оно исполняется в обязательном порядке», — рассказал Сергей Лежнин.

Генеральный директор «Ярославльводоканала» не отрицает факта давления на него со стороны городских властей, но крайне удивлён его формой.

«Обвинения в мой адрес голословны. Я вообще не понимаю зачем поднимать такой шум, принуждая меня к отставке. Есть вполне законная и естественная процедура — смена руководства предприятия по решению совета директоров. Город Ярославль — 100%-ный собственник «Водоканала», не думаю, что возникли бы какие-то сложности. Я здравомыслящий человек и понимаю неотвратимость моей отставки в связи со сменой власти в городе. Хотя не скорою, обидно — потрачено много сил чтобы вытащить предприятие из 140-миллионных убытков в прибыль», — удивляется Сергей Лежнин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Ярославля вела переговоры с представителями «Российских коммунальных систем» о возможности передачи в аренду имущества ОАО «Ярославльводоканал». Однако, исполняющий обязанности мэра Владимир Слепцов официально эту информацию опроверг.