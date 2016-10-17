Саратов, 17 октября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Балашове отсутствует контроль за движением пассажирских автобусов, а диспетчеры не имеют возможности в реальном времени обеспечить надлежащую координацию автобусов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

vylip Водитель автобуса

Согласно требованиям законодательства в данной сфере, оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS направлено на комплексное решение задач в области обеспечения безопасности движения транспортных средств и транспортной безопасности (создание систем слежения за перевозками контейнеров и опасных грузов, решение задач обеспечения безопасности дорожного движения), а также для своевременного обнаружения аварийных и чрезвычайных ситуаций (создание единой службы экстренного оперативного вызова) и эффективной ликвидации их последствий, поясняют в ведомстве.

В ходе прокурорской проверки установлено, что диспетчерский пункт в Балашове, с которого осуществляется контроль за движением автобусов, не оборудован компьютерами, а также иными техническими средствами, позволяющими с помощью GPS-мониторинга ГЛОНАСС в реальном времени обеспечить надлежащую координацию автобусов с целью осуществления диспетчером своих должностных обязанностей.

В целях устранения нарушений закона прокурором города в адрес и.о. главы Балашовского муниципального района внесено соответствующее представление.

Как сообщало ИА REGNUM, отечественная навигационная система ГЛОНАСС может быть запущена не раньше начала 2017 года, об этом заявил журналистам Николай Тестоедов, гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева.

Уровень государственного финансирования космической отрасли в Российской Федерации на 2017−1019 годы снизится на 15%. Наиболее резко это скажется на федеральной программе ГЛОНАСС, бюджет которой урезан на 30%.

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