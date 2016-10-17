Москва, 17 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Аналитик ГК ТeleTrade Михаил Поддубский уверен, что дальнейшего сильного ослабления курса евро по отношению к российской валюте не будет. «Даже скорее напротив, считаем, что на горизонте до конца года высока вероятность того, что курс евро по отношению к рублю будет выше текущих уровней», — заявил он 17 октября корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Евро

По его словам, ключевое влияние на рубль по-прежнему оказывают нефтяные котировки. «На наш взгляд, ценам на нефть демонстрировать дальнейшее сильное укрепление будет проблематично. Большинство позитивных факторов уже в цене, а риски восстановления добычи нефти в США на горизонте четвертого квартала могут оказывать давление на нефтяные цены. Без роста цен на нефть рассчитывать на значительное укрепление рубля вряд ли рационально», — подчеркнул Поддубский.

Напомним, что с сентября евро упал с 73 до 69 рублей. На 18 октября официальный курс евро установлен на уровне 69,3587 руб.