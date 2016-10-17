Магас, 17 октября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Ингушетии по подозрению в совершении разбоя задержан полицейский. Под угрозой применения оружия он вымогал деньги с мирных граждан, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено следствием, 13 октября 2016 года 28-летний сотрудник полиции, угрожая пистолетом жителю республики, требовал от него денег в размере восемь тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из людных мест — вблизи крытого рынка в городе Назрани. Опасаясь расправы, потерпевший отдал требуемую сумму стражу порядка.

В тот же день полицейский был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Ингушетии. По ходатайству следствия его заключили под стражу.

В отношении «оборотня в погонах» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, затребованы документы с характеристиками с места службы полицейского, назначены судебные экспертизы.

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В Ингушетии обвинены в разбое и превышении полномочий «оборотни в погонах»

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года в Ингушетии был обвинен в разбое участковый уполномоченный МВД Хасмагомед Хадзиев. В составе преступной группы он участвовал в вооруженном ограблении главы администрации сельского поселения Пседах Малгобекского района и ряда жителей города Карабулак. За эти преступления бывшему сотруднику полиции назначено наказание — девять лет колонии строгого режима.

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