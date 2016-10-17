Ярославль, 17 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области возглавил Руслан Саитгареев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. Новый директор облздрава был представлен 17 октября на оперативном совещании правительства .

yarregion.ru Экс-директор департамента Михаил Осипов и Руслан Саитгареев

«Руслан Саитгареев — врач в третьем поколении. Он имеет управленческий опыт работы в системе здравоохранения, занимался лекарственным обеспечением в крупных регионах России. Я уверен, что он справится с поставленными задачами», — отметил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

33-Руслан Саитгареев — уроженец Уфы, выпускник Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Его специальность — врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья. В 2010 — 2014 годах занимал пост генерального директора ОГУП «Орелфармация», затем перешел на аналогичную должность в Московской области. До назначения в Ярославль работал главным врачом ГБУ УЗ города Москвы № 219 — одной из столичных поликлиник.

Бывший директор департамента здравоохранения Михаил Осипов остается работать в структуре департамента.