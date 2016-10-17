Лондон, 17 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил в подарок от прихожан Успенского собора в Лондоне щенка породы вельш-корги, передает RT.

maddieee Вельш-корги

Как пояснил пресс-секретарь патриарха иерей Александр Волков, собаку предстоятелю РПЦ преподнесли на приёме в честь 300-летия православия в Британии. Волков добавил, что щенок патриарху очень понравился и он возьмет его вместе с собой в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл прибыл в Лондон 15 октября по случаю 300-летия присутствия РПЦ на британской территории. На следующий день он посетил Успенский кафедральный собор, открытый после реставрации, и провел освящение храма.