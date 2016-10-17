Стокгольм, 17 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Полиция Швеции начала расследование поджога убежища для беженцев, расположенного в южной части Стокгольма, сообщает 17 октября Reuters.

amparo_0526 Спичка

Пожар в центре для беженцев начался утром 16 октября, его заметил наряд патрульных. 37 беженцев были эвакуированы, никто не пострадал. Пожарным удалось потушить огонь через несколько часов. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге приюта для беженцев. Полиция заявила, что на данный момент подозреваемых пока нет.

Напомним, Швеция приняла 163 тыс. беженцев в 2015 году, что является рекордным показателем числа беженцев по отношению к численности населения среди остальных европейских стран. В 2016 году правительство страны приняло меры по сокращению потока беженцев.