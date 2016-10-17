Москва, 17 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Минфин РФ выплатит из бюджета 800 млрд рублей госгарантий по кредитам предприятиям оборонного комплекса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

ИА REGNUM Расходы

«Принято решение о том, чтобы предприятия военно-промышленного комплекса для более быстрого выполнения госпрограммы вооружения и выполнения поручения президента о перевооружении армии в пределах тех ассигнований, которые предусмотрены в бюджете, брали кредиты, на которые государство давало гарантии, на эти кредиты осуществляли производство продукции военного назначения», — сказал он.

Речь идет о том, чтобы освободить предприятия ОПК от долговой нагрузки, пояснил министр. «Сейчас мы видим, что есть возможности погашения так называемых кредитов предприятий, с тем, чтобы освободить эти предприятия от долговой нагрузки, чтобы была возможность вновь кредитоваться, в том числе и на закупки гражданской продукции. Порядка 800 млрд рублей будет закрыто из более 1 трлн рублей кредитной программы», — добавил Силуанов.

Именно этими выплатами объясняется значительное увеличение объема закрытых статей бюджета на 2016 год, разъяснил министр финансов.

Ранее стало известно, что поправки в бюджет на 2016 год, внесенные правительством РФ, предусматривают рост расходов по закрытым статьям бюджетам на сумму более 800 млрд рублей.