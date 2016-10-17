Ярославль, 17 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2016 года бюджет Ярославля получил 86,7 млн рублей от размещения наружной рекламы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. При этом запланировано было получить за год 50,3 млн рублей.

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Платежи в городскую казну от наружной рекламы растут из года в год. Так в 2013 году удалось выручить от размещения билбордов и других рекламных носителей на улицах города всего 4 млн рублей, а в 2014 — 5 млн. В 2015 году цифра выросла десятикратно — до 51,9 млн рублей.

Это связано с тем, что городским властям удалось вернуть рекламу в легальное поле через создание общегородской схемы размещения рекламы и проведение аукционов на право размещения носителей.

Так в 2016 году 59,2 млн удалось получить от аукционов на право размещения рекламы и 27,4 млн в виде платы за использование рекламных мест. При этом в 2012 и 2013 годах такие аукционы вообще не проводились.

Мэрия Ярославля планирует, что в последующие годы размещение наружной рекламы будет приносить бюджету Ярославля доход от 30 до 76 млн рублей в год.