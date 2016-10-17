Москва, 17 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Бизнесмена Сергея Полонского удалили из Мосгорсуда, где решается вопрос о продлении его ареста, сообщает Life.

lipetsk.ru Судья

Полонский назвал судью «клоуном» и «позором российского правосудия». После получения нескольких предупреждений, бизнесмен был выведен из зала судебными приставами до оглашения решения судьи.

Кроме того, адвокаты Полонского заявили отвод судье Сергею Груздеву, поскольку тот ранее уже продлевал срок ареста бизнесмена. «Мы считаем, произошёл личный конфликт. В ходе него Сергей Полонский был удалён из зала суда», — сказал адвокат Алексей Цаплин.

Судья ходатайство о собственном отводе отклонил, поскольку оснований полагать, что он «лично, прямо или косвенно», заинтересован в рассмотрении ходатайства о продлении Полонскому срока содержания под стражей, не имеется.

Напомним, бывший глава компании Mirax Group Сергей Полонский был депортирован из Камбоджи 17 мая 2015 года. Власти РФ подозревают бизнесмена в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время предполагаемый ущерб от действий предпринимателя по эпизоду со строительством «Кутузовской мили» составляет более 2 млрд руб, по эпизоду с «Рублевской Ривьерой» — еще 256 млн руб.