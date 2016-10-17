Архангельск, 17 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области направят повторное обращение в администрацию города с просьбой определить конкретные сроки завершения реставрации памятника культурного наследия дома-музея Плотникова — Ивановой в Архангельске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

пресс-служба ОНФ по Архангельской области Вместо усадьбы грязь и мусор

При строительстве в 2012 году торгово-развлекательного центра на набережной Северной Двины этот памятник архитектуры был подвержен руинированию, так как находился в границах стройки и имел почти 90% износа. По решению властей произошло объединение памятника в одно здание с торгово-развлекательным центром.

Планировалось, что останки усадьбы разберут на ценные кирпичи, а потом воссоздадут реплику здания с применением этих материалов. Для этого был подготовлен проект, согласно которому кирпичное строение вписывается в фасад торгового центра.

На запрос регионального отделения ОНФ в мае этого года был получен ответ, что собственники нежилого здания проводят ремонтно-восстановительные работы по воссозданию дома-музея (объекта культурного наследия регионального значения), но не указали дату окончания работ. Сегодня на месте реставрации памятника активисты ОНФ наблюдают свалку строительного мусора, которая образовалась еще в 2014 года с момента открытия торгового центра.

«Мы считаем недопустимым захламление собственниками торгового центра территории в исторической части города на набережной Северной Двины и непрозрачность в вопросе воссоздания памятника дома-музея Плотникова — Ивановой. Администрация торгового центра не предпринимает действий по демонтажу ограждения и вывозу строительного мусора. Это не только портит внешний облик Архангельска, но и создает неудобства при передвижении автомобильного транспорта и пешеходов, — прокомментировал член регионального штаба ОНФ, эксперт Народного фронта Сергей Альбицкий. — Проезжая часть на данном участке заужена на протяжении нескольких лет, дорожное полотно частично деформировано, пешеходный переход не соответствует требованиям безопасности дорожного движения».

Региональное отделение ОНФ намерено предложить администрации города разобраться в ситуации по восстановлению памятника, который попал в границы стройки и фактически был полностью разрушен, а также ликвидировать свалку строительного мусора у торгового центра.