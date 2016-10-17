Рига, 17 октября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В Латвии освобожден из-под ареста предприниматель Ингус Тунс, ранее задержанный по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. В суде пришли к выводу, что оснований для продления ареста подозреваемого нет, сообщает LETA.

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Как заявил пресс-представитель Госполиции Латвии Дайрис Анучинс, полиция просила суд продлить срок содержания под стражей, но получила отказ.

Напомним, в октябре 2015 года в полицию поступила оперативная информация о некоем лице (Ингус Тунс), которое, возможно, совершает сексуальные действия с несовершеннолетними мальчиками. Полиция получила подтверждение этой информации. Был начат уголовный процесс, а 46-летний мужчина объявлен в розыск.

В 1999 году Верховный суд Латвии приговорил Тунса к пяти годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве. С октября 1999 года он отбывал срок. В 2007 году, выйдя из тюрьмы, Тунс перебрался в Таиланд и возглавил турфирму. А в апреле 2016 года, он был снова задержан по подозрению в сексуальном использовании нескольких несовершеннолетних мальчиков. Мужчину поместили под арест. Как сообщается, подозреваемый знакомился с мальчиками в интернете и склонял их к половой связи, предлагая за это оплату в размере нескольких десятков евро. Затем происходили реальные встречи и снималось порнографическое фото.

Следствию известны эпизоды, когда подозреваемый использовал по крайней мере двух подростков 14 и 18 лет. Один случай произошел в 2012 году, второй — в 2015 году. Полиция подозревает, что преступных эпизодов у Тунса было больше. В отношении задержанного был начат уголовный процесс о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних и о побуждении, вовлечении и использовании несовершеннолетних в изготовление порнографических материалов.

Спустя полгода, предпринимателя выпустили на свободу, при этом в полиции заявили, что продолжают расследование, но пока не могут сказать, когда дело передадут в прокуратуру, для начала уголовного преследования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, тема педофилии в Латвии стала одной из главных в местных СМИ. Все началось, после того, как суд Лиепаи за сексуальные действия в отношении малолетней девочки приговорил двух мужчин, отца и сына, к 240 часам принудительных работ и надзору сроком на один год. Приговор вызвал возмущение в обществе как чрезмерно мягкий. 17 июля на пикет, организованный возле Лиепайского суда, вышли около 500 человек протестующих против слишком мягкого приговора растлителям ребенка.

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