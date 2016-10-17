Вашингтон, 17 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Исследователи из Университета Колорадо в США изучили механизм адаптации организма к кислородному голоданию, которое возникает высоко в горах. Ученые пришли к выводу, что в результате человек приобретает выносливость, которая сохраняется на протяжении нескольких месяцев, их статья опубликована в Journal of Proteome Research.

Николай Рерих. Путь на Кайлас

Раньше считалось, что проблемы с дыханием и слабость, возникающая на высокогорье, обусловлены необходимостью организма восстановить эритроциты крови в условиях низкого содержания кислорода. Однако на восстановление красных кровяных телец необходимо время, тогда как альпинисты приспосабливаются к большой высоте за несколько суток.

Авторы исследования совершили восхождение на гору Чакалтая в Боливии, поднявшись на высоту 3200 м. Это заняло у них две недели. После похода ученые провели анализ крови и выяснили, что в гемоглобине произошли изменения, благодаря которым он стал лучше связывать кислород.

Специалисты считают, что итоги исследования будут полезны в лечении таких недугов, как анемия или ишемический инсульт, когда в крови отмечается низкое содержание кислорода. А также при работе над подготовкой космонавтов в длительному полету на Марс.