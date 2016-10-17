Ставрополь, 17 октября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Общество защиты русской сказки планируется создать в России, структура появится при министерстве культуры РФ. Об этом журналистам на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Ставрополе сообщил писатель Владислав Бахревский.

Иван Билибин. Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка». 1899

Он отметил, что русские сказки — «это мудрость», их знание обогащает человека с самого детства. «Без таких основ русской сути мы теряем своих людей и становимся другим народом», — добавил Бахревский.

«Мы создали и сейчас окончательно оформляем этот процесс — Общество сказочников и защиты русской сказки. Мы будем приписаны к одному из подразделений института министерства культуры РФ», — сказал писатель. Детали — в том числе юридические тонкости, а также вопросы финансирования — сейчас прорабатываются.

Создание общества русских сказок, его задачи и перспективы деятельности будут обсуждаться сегодня, 17 октября, на круглом столе, в рамках Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь».

Как сообщало ИА REGNUM, форум открылся 15 октября в Ставрополе. В нем участвуют литераторы, известные актеры кино и телевидения, приехавшие поддержать поэтов и писателей России, Белоруссии, Сербии, Украины, Армении и Грузии.

В литературном конкурсе в этом году несколько номинаций: проза, поэзия, публицистика, литература по истории славянских народов и литературоведению, литература для детей и юношества, киносценарии и дебют. Форум завершится 19 октября, когда на торжественной церемонии закрытия будут вручены призы победителям.