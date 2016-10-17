Париж, 17 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Неизвестные подожгли в ночь на 17 октября здание будущего центра приема бездомных людей, который должен был открыться в 16-м районе Парижа в начале ноября, сообщает BFMTV.

tpsdave Пожарная машина

По данным издания, в здании, в котором начался пожар, обнаружена зажигательная жидкость, что говорит о сознательном акте. Начато расследование произошедшего.

Против открытия этого центра, способного принять до 200 человек, выступает большое число жителей района, а также его глава Клод Гоасган. В прошлом марте жители собрали 40 тыс. подписей под петицией против открытия центра.