Москва, 17 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ограничение на повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт, внес в Госдуму депутат Иван Абрамов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

ИА REGNUM Госдума

В случае повышения минимального размера взноса на капитальный ремонт, размер повышения не может превышать прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфляции (индекс потребительских цен) в соответствующем субъекте РФ, следует из поправок в Жилищный кодекс.

«В существующих социально-экономических условиях доходы населения заметно снизились, но рост размеров взносов на капремонт и совокупных платежей населения за услуги ЖКХ при таких тяжелых социально-экономических условиях в стране продолжается, ухудшая материальное положение населения», — отмечает парламентарий.