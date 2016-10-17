Москва, 17 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Трое молодых людей, которые устроили гонки в центре Москвы на черном внедорожнике Mercedes Gelandewagen, признаны виновными в публичном оскорблении сотрудников правоохранительных органов. Такое решение, как передает Телеканал 360, принял Гагаринский районный суд Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

Виновными признаны сын вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров, а также его знакомые Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков.

«Судом установлено, что Шамсуаров, Усков, Маджидов совершили публичное оскорбление власти», — отметила судья.

Отметим, что Шамсуаров и Усков своей вины не признают, Маджидов признал ее частично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2016 г. в Москве были задержаны молодые люди, пытавшиеся на автомобиле Mercedes Geländewagen скрыться от полиции. Элитный внедорожник двигался с большим превышением скорости, пересекая сплошные полосы, выезжая на тротуары и газоны.

Дорогостоящую иномарку удалось остановить, и тогда выяснилось, что владельцем транспортного средства является сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. За рулем транспортного средства находился приятель Руслана Абдувахоб Маджидов.

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