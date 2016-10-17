Мурманск, 17 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум.



polartrans.ru Порт Мурманск

Несмотря на падение грузооборота, Мурманский морской рыбный порт после смены собственника сумел достичь стабилизации финансового положения. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь порта Алексей Бакуменко, за 8 месяцев 2016 года выручка превысила показатели аналогичного периода 2015 года на 6,5%.

«Это самый высокий показатель за последние 6 лет, — подчеркнул Бакуменко. — В бюджеты разных уровней АО «ММРП» за 9 месяцев перечислило 111 миллионов рублей, во внебюджетные фонды — 68 миллионов. Таким образом, бюджетная эффективность на одного сотрудника порта составила за 8 месяцев 289 тысяч рублей».

По словам Бакуменко, несмотря на жесткий контроль трат, ММРП продолжает вкладываться в развитие. В целом, за 9 месяцев 2016 года на ремонт техники и помещений рыбный порт потратил 44,1 миллиона рублей.

«Для сравнения в 2011—2015 годах, когда ММРП находился в федеральной собственности, государство инвестировало в его развитие всего 56 миллионов рублей», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, в Мурманском порту уже заявляли, что государство не выполнило свои обязательства перед предприятием. Так, согласно Федеральной целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009—2013 гг.», предусматривалась реконструкция причальной линии и энергосетей в порту длиной 608 метров на сумму 442 млн рублей. Но, как сообщало ИА REGNUM, из-за последовавшего секвестра федерального бюджета деньги выделены не были.

В то же время власти считают, что те причалы в России, которые остались в государственном ведении, ни в коем случае нельзя приватизировать. Об этом ранее заявил заместитель министра сельского хозяйства — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. По словам Шестакова, если «причальные стенки» будут «потеряны», то «мы потеряем перевалку рыбы»