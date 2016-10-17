Москва, 17 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Двое школьников анонимно сообщили в правоохранительные органы о намерении взорвать себя на Красной площади при помощи пояса шахида. Тревога оказалась ложной — школьники «пошутили», передаёт Life.

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Уточняется, что анонимный звонок совершил один из девятиклассников. В спасательных службах Москвы отреагировали на анонимный звонок, на главную площадь города выехали специалисты, которые не обнаружили взрывчатку. Звонивших оперативно вычислили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября санкт-петербургский аэропорт «Пулково» был эвакуирован из-за сообщения о якобы заложенной в здании аэровокзала бомбе. Звонок оказался ложным.