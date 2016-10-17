Нижний Новгород, 17 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении авиакомпаний «Аэрофлот» и Red Wings.

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Как сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, в Нижнем Новгороде из-за неблагоприятных метеоусловий сел самолет, выполнявший рейс Цюрих — Москва. При задержке рейса пассажиры авиакомпании длительное время оставались без воды и горячего питания.

Аналогичная ситуация возникла с пассажирами Red Wings. Рейс Нижний Новгород — Сочи был задержан более чем на 4 часа. Пассажиры не были обеспечены ни водой, ни горячим питанием.

В отношении обеих авиакомпаний были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.

В соответствии с общими правилами воздушных перевозок в случае задержки рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан предоставить пассажирам комнату матери и ребенка пассажиру, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов.

Кроме того, пассажиры должны быть обеспечены прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов и горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов.

При ожидании рейса более восьми часов днем и шести часов ночью им должна быть предоставлена гостиница и транспорт, чтобы до нее добраться.

Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.