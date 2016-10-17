Москва, 17 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Доля группы компаний «Соллерс» на российском рынке возросла по сравнению с прошлым годом с 3,1% до 3,3%. Объем реализации с января по сентябрь этого года включительно составил 34 091 автомобиль, что на 8,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АЕБ.

uaz.ru УАЗ «Патриот»

«Соллерс» представляет на авторынке России бренды УАЗ и SsangYong. Спрос на внедорожники УАЗ с января по сентябрь вырос на 1% и составил 32 981 экземпляр. При этом значительная часть покупателей — более 13,5 тыс. — предпочла флагманский автомобиль УАЗ «Патриот».

Продажи автомобилей корейского бренда SsangYong за указанный период составили 1110 штук, что на 76% меньше, чем в 2015 году. С ноября этого года российские покупатели смогут приобрести такие модели бренда, как Tivoli и Actyon.