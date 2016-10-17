Москва, 17 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Количество безработных граждан в России сократилось за неделю на 1,7%, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

Бен Шан. Безработные. 1938

В абсолютном выражении сокращение составило 14,8 тысяч человек. Период — с 5 по 12 октября. Теперь официальное число безработных составляет 839,2 тысяч человек.

Сокращение числа безработных отмечено в 73 регионах. Самое сильное наблюдается в Еврейской автономной области, Курганской, Кировской, Костромской и Новгородской областях. Также хорошие показатели — в Алтайском и Хабаровском краях, в Мордовии, Бурятии и в Севастополе. Стоит отметить, что увеличение безработицы наблюдается в десяти регионах России: пример такого роста — Якутия и Мурманская область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда за 3 октября, число безработных снизилось с 21 по 28 сентября на 1,4% и составила 869 тыс. 848 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах. В 12 регионах отмечен рост численности безработных граждан.