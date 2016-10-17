Ростов-на-Дону, 17 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза изучит удаление двух игроков «Ростова» в матче со «Спартаком». Основой для этого послужат видеоповторы. Отдельным вопросом вынесено поведение защитника желто-синих Фёдора Кудряшова. Игрок должен дать письменное объяснение своему поведению, сообщает портал Чемпионат.com.

fc-rostov.ru Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов

«Болельщики красно-белых использовали и бросали на прилежащую к полю территорию пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику. Болельщики «Ростова» скандировали ненормативную лексику. Также на заседании рассмотрим неподобающее поведение футболистов «Ростова» — два удаления в одном матче и поведение футболиста Фёдора Кудряшова. Ему направлен запрос о предоставлении письменных объяснений, поскольку на заседании он присутствовать не сможет в связи с выступлением команды в Лиге чемпионов. Так что рассматривать будем по письменному объяснению и видеоматериалам», — цитирует издание главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Напомним, что в матче со «Спартаком» были удалены два защитника жёлто-синих — Фёдор Кудряшов и Сесар Навас.

По поводу судейства высказался после игры полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа. Эквадорец возмущен решениями арбитра. Но, несмотря на удаления, желто-синие вдевятером играли лучше соперника.

«Я не люблю говорить про судей. Обидно. Тренировались, работали, готовились. А тут такое. Первой красной карточки точно не было. Можно показать желтую карточку, но не красную. А потом первую желтую показали Сесару. За что? Вторая еще ладно… «Спартак» должен сказать арбитру «спасибо», очень «тяжелый» судья», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября столичный «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве переиграл «Ростов» в матче 10-го тура чемпионата России. Итоговый счёт на табло — 1:0.

Главный тренер желто-синих Иван Данильянц остался доволен игрой подопечных.

«Получился драматичный матч. Мы довольны содержанием, которое было на высоте, ребята проявили себя с лучшей стороны. Подготовка была сложной, но команда все равно проявила характер. По счету проиграли, а по содержанию нет», — сказал наставник.