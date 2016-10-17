Мурманск, 17 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум.



coombesy Выловленная рыба

В минувшем месяце общий грузооборот Мурманского морского рыбного порта составил 31,2 тысячи тонн, что всего на 4% меньше показателей прошлого года. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «ММРП», в начале осени портовики зафиксировали увеличение объёма непрофильных грузов.

«А вот объёмы поставки рыбопродукции упали почти на 30%, — прокомментировал пресс-секретарь Алексей Бакуменко. — Эти данные свидетельствуют сразу о двух процессах. Первый — принимаемые государством меры по возвращению рыбы на родной берег пока не дали весомого эффекта. Усилия руководства порта привлечь в Мурманск другие грузы — вместо выпадающей доли рыбопродукции — начали приносить результат. Всего в сентябре АО «ММРП» обработал 98 судов: 75 имели отношение к рыбной отрасли (64 траулера и 11 транспортов), 23 занимались иными грузами».

По данным порта, рыбакам помешало то, что в сентябре районы промысла были перекрыты из-за учений Северного флота.

«По итогам 9 месяцев показатели менее радужные, что можно объяснить экономической ситуацией в стране, — объяснил Бакуменко. — Общий грузооборот упал на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а рыбопродукции — на 19,6%. Впрочем, падение объёма поставок рыбы в Мурманск продолжается не первый год. Так, за 9 месяцев 2013 года порт обработал 191 тысячу тонн рыбы и морепродуктов, в 2014-м — 179 тысяч тонн, в 2015-м — 169, в 2016-м — 135».

Как сообщало ИА REGNUM, на имеющуюся ситуацию с рыбой в Мурманске негативно влияют несколько факторов. Речь, в частности, о сокращении количества рыбопромысловых судов, работающих на Северном бассейне, курсе рубля, который толкает рыбопромышленников на более выгодную продажу уловов за рубеж. Отпугивают рыбаков и административные барьеры.