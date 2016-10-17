Вашингтон, 17 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics предоставила тестирование аккумуляторов смартфона Galaxy Note 7 собственной лаборатории вместо того, чтобы доверить их проверку независимой организации, сообщает издание The Wall Street Journal.

futurebytes.ch Samsung Galaxy Note 7

Как пояснили в ассоциации телекоммуникационной отрасли США (CTIA), для производителей смартфонов действуют правила, по которым они должны провести тесты аккумуляторов в одной из 28 лабораторий, имеющих специальный сертификат. Батареи гаджетов должны соответствовать стандартам Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

Однако Samsung использовал для сертификации своих устройств собственную тестовую лабораторию. При этом в лаборатории не обнаружили никаких проблем как в первой, так и в последующих партиях Galaxy Note 7.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с сообщениями о случаях самопроизвольного возгорания аккумуляторов смартфонов Galaxy Note 7 производитель принял решение об отзыве устройств и прекращении их выпуска. В частности, ряд авиакомпаний в разных странах мира запретил пассажирам проносить устройство на борт самолета.