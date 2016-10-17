Ярославль, 17 октября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В текущем году в Ярославской области выявлено 110 фактов незаконной вырубки объемом более 5 тысяч кубических метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Проблемы лесной отрасли региона и пути их решения обсудили в Любиме на выездном заседании коллегии регионального департамента лесного хозяйства. Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов потребовал лично информировать его о фактах задержания «черных лесорубов» в регионе.

duma.yar.ru Вырубки

Наиболее сложная обстановка отмечается в Угличском, Пошехонском и Гаврилов-Ямском лесничествах — на них приходится около половины правонарушений.

«Нам предстоит большая работа в сфере пресечения незаконных рубок. Узловые места, где происходит наибольшее количество таких нарушений, уже выявлены. По площади лесного фонда Ярославская область занимает 5-е место в ЦФО. Мы должны сберечь этот природный ресурс и разумно использовать его для развития региона», — сказал Роман Колесов.

Всего за 9 месяцев в Ярославской области арендаторы заготовили 790 тысяч кубических метров древесины. Однако, как отмечают в правительстве региона, далеко не во всех районах организации-арендаторы ответственно подходят к делу и работают на перспективу. Планируется, что в ближайшее время в правительстве области будет создана рабочая группа по выработке механизмов для привлечения новых арендаторов, которые будут достойно развивать инфраструктуру леса.