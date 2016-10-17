Вологда, 17 октября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Роспотребнадзор проводит рейды по меховым салонам Вологды. Ведомство проверяет шубы на предмет наличия специальной маркировки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре.

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В настоящий момент рейды только начались, но уже сейчас изъяты несколько десятков дорогих шуб их норки, мутона и нутрии общей стоимостью более 3 млн рублей.

«По закону, вступившему в силу 12 августа этого года, меховая одежда должна быть промаркирована специальным контрольным знаком. Как правило, это пластиковый или картонный ярлык со штрих-кодом и чипом. Но сейчас нужной маркировкой обзавелись далеко не все предприниматели», — цитирует корреспондент ИА REGNUM начальника отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей областного управления Роспотребнадзора Юлию Груничеву.

Сейчас немаркированная продукция изъята из оборота, арестована и опечатана, а документы направлены в суд. Теперь предпринимателям грозит штраф и конфискация дорогого товара.

«Изделия без маркировки — серьезное нарушение. Шуба может оказаться некачественной, или даже опасной для здоровья, если там используются сомнительные красители и вещества для выделки меха. В то же время новая маркировка дает всю информацию о шубе, включая вид меха, страну-изготовителя, производителя, бренд. Такую шубу покупать не опасно», — отмечает Юлия Груничева.

Сейчас, по оценкам экспертов, порядка 80% меховой продукции в стране находится «в тени». Бизнесмены часто покупают шубы без документов на оптовых рынках. А расплачиваются за это обычные покупатели. Добавим, что в ближайшее время рейды по меховым магазинам Вологодской области продолжатся.