Барнаул, 17 октября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. С гололёдными явлениями, условиями плохой видимости и прочими неприятными последствиями погоды, алтайские дорожники справляются при помощи видеокамер, а также столбов с установленными на них датчиками влажности, температуры воздуха, покрытия, скорости и направления ветра. Об этом, со ссылкой на заместителя начальника ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» Александра Худышкина, сообщает региональное дорожное управление.

Светлана Шаповалова Дорога

Всего на дорогах Алтайского края установлено 11 стационарных метеопостов. Запасы песко-соляной смеси составляют 40 тысяч тонн и более 5 тысяч тонн хлорида соли.

Готовность всех региональных и межмуниципальных дорог к предстоящему зимнему сезону должна быть обеспечена до 31 октября, но в связи с погодными условиями эта работа была значительно ускорена.

«Уже сейчас готовность дорожных управлений и дорог составляет 100%», — заявил начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог КГКУ «Алтайавтодор» Николай Александров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за погодных условий к ремонту дорог в Алтайском крае пришлось приступить еще в феврале 2016 года. За это время построены 37,6 км автомобильных дорог, отремонтированы такие крупные объекты транспортной инфраструктуры как трасса федерального значения Бийск — Барнаул, дорога Бийск — Мартыново — Ельцовка, Мартыново — Тогул — Залесово, участок магистрали в Залесовском районе, соединяющей регион с соседним Кузбассом. Кроме того, выполнен ремонт автомобильной дороги Алейск — Петропавловское — Смоленское и автомобильной дороги Бийск — Белокуриха в Смоленском районе.