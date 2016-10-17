Донецк, 17 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Трехдневный траур (с 17 по 19 октября) объявлен в Донецкой Народной Республике в связи с гибелью Героя ДНР, полковника Арсения Павлова (позывной Моторола). Об этом сообщили в администрации главы ДНР. Павлов погиб накануне вечером в подъезде собственного дома в центре Донецка. По предварительным данным, смерть наступила в результате подрыва самодельного взрывного устройства, однако расширенного комментария от силовиков в настоящий момент все еще нет.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1874

По состоянию на 17 октября, МГБ ДНР обвинило в убийстве командира ДНР украинскую ДРГ. Тем не менее в медиапространстве Донбасса и Украины обсуждаются еще несколько версий случившегося: 1. Разборки внутри республики (ликвидировали свои); 2. Месть абхазцев; 3. Моторола — жив.

Руководство ДНР и ЛНР однозначно видит в гибели «Моторолы» воинствующую риторику Украины и желание официального Киева продолжить войну. Так, глава ДНР Александр Захарченко расценил убийство Павлова как объявление президентом Украины Петром Порошенко войны ДНР. «Вечером погиб мой близкий друг Арсен Павлов с позывным Моторола. Убит, когда ехал в лифте к своей семье, подло, от взрыва. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только заказчика, но и исполнителей. Никакой пощады им не будет. Детей погибшего мы вырастим. Можно считать, что Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну», — заявил глава ДНР Захарченко.

Тут стоит отметить, что буквально в сентябре Порошенко открыто угрожал Павлову «привлечением к ответственности» за «пытки и убийство пленных украинских солдат». Тогда Порошенко угрожающе пообещал родственникам двух украинских силовиков, что «прощения ему не будет». «Не будет прощения. И этот изверг будет привлечен к ответственности. Он ответит за смерть украинского героя», — сказал глава Украины.

В свою очередь, председатель Народного Совета Денис Пушилин обвинил Украину в терроризме. «Киев все еще стремится разрешить конфликт силой, но не способен одержать военную победу и поэтому использует террористические методы. С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в республике», — сказал Пушилин в комментарии ДАН.

«Трагедия, которая произошла сегодня вечером в Донецке, забрала жизнь одного из самых харизматичных командиров. Это огромная потеря для Республики: нам очень больно в этот час», — говорится в заявлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. Она выразила соболезнования родственникам и сослуживцам покойного. «Его преданность своему делу снискала уважение и любовь всех, кто знал его, и всех, кто служил под его началом», — подытожила Морозова.

Сегодня, 17 октября, свои соболезнования выразил глава ЛНР Игорь Плотницкий. «Я хочу выразить искренние соболезнования всем жителям Донбасса — и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики — в связи с трагической гибелью одного из прославленных, выдающихся командиров Донбасса Арсения Павлова, многие знают его под позывным Моторола. Вся эта цепь событий, которая происходит и в ЛНР, и в ДНР, она, естественно, не случайна, она взаимосвязана, она последовательно реализует политику Киева. Все те покушения и взрывы, которые происходили у нас, политические убийства в ДНР, все это говорит о том, что Украина, в частности Порошенко, в силу и заявлений, которые раньше прозвучали, выбирает не мирный путь, а путь войны», — считает Плотницкий.

«Мы готовы к такому развитию событий. И мне кажется, что те, кто решил, что таким путем нас можно запугать или таким образом принудить к тем действиям, которые они от нас ожидают, они очень жестоко ошибаются. Прошу всех внимательно относиться к событиям, которые происходят, быть внимательными на своих рабочих местах, потому, что угроза действительно существует. Она есть, но наши силовые правоохранительные органы этим занимаются», — заверил глава ЛНР.

В свою очередь, высокопоставленный источник в МГБ ДНР заявил в интервью ИА REGNUM, что еще не видел тела Павлова и пока не встречал людей, которые видели убитого командира ополчения. Он заверил, что если похороны Моторолы будут проходить в закрытом режиме, как Виктора Януковича — младшего (сын свергнутого президента Украины Виктора Януковича), тогда можно будет утверждать об имитации убийства.

«Я и мои коллеги не видели тела Павлова. Жив он или мертв, не могу утверждать, пока не увидим тела. Я слышал, что его планируют хоронить на Родине, в России, в закрытом режиме, как сына Януковича. Если похороны будут закрытыми, значит, силовики Порошенко не добрались до Павлова, а все что происходит — постановка… Если все будет сделано именно так (закрытые похороны), тогда можно с уверенностью утверждать, что Моторола жив и его просто спрятали. Убрали на заслуженный отдых. Что он будет делать? А что он умеет? Не знаю, где-то в российской глубинке заляжет», — предположил полковник ДНР.

Что касается реакции Украины — еще в ночь на 17 октября советник главы СБУ Юрий Тандит заявил: «Я могу подтвердить информацию, что человек, который совершал преступления против целостности Украины и фактически был нами объявлен в розыск, убит сегодня в жилом доме».

Украинский волонтер Роман Доник выступил с оригинальной версией — якобы Моторолу уничтожили абхазские наемники после «отмашки Кремля за длинный язык его жены». Данный вброс широко циркулирует в украинских СМИ. Однако в целом комментаторы из Киева больше используют версию о том, что Павлова убрали свои же. Вместе с тем 17 октября на заседании согласительного совета Верховной рады депутат, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак отметил, что гибель Павлова может стать поводом для осуществления терактов на Украине.

«Уверен, что наиболее очевидной версией является то, что его убрала ФСБ с целью зачистки «боевиков» и взятия под контроль «оккупированных» территорий профессиональными российскими военными. В то же время убийство Моторолы может быть использовано как повод для организации террористических актов в Киеве и на Украине. Фракция «Народный фронт» обращается к СБУ с призывом усилить антитеррористические мероприятия и гарантировать безопасность», — сказал Бурбак.

В конце сентября народный депутат Украины, бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош в одном из телеэфиров сделал такое заявление: «Я более чем убежден, что охота на них (речь в интервью шла конкретно о комбатах Мотороле и Гиви) идет и сейчас. И мы видели несколько примеров проведения таких операций, попыток ликвидации именно этих людей. К сожалению, они были неудачными. Но всему свое время под солнцем». Ярош сослался на деятельность бойцов некой «Украинской добровольческой армии», которые, по его словам, «работали с начала войны и работают сейчас за линией фронта, выполняя задания украинских спецслужб». Однако сейчас в «Правом секторе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оперативно заявили: «Это не мы».