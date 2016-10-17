Киев, 17 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Решение по делу между российской компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом» о поставах газа на Украину будет вынесено на судебном заседании в Стокгольмском суде до 31 марта 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

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«Окончательное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года», — сообщили в «Нафтогазе».

В компании уточнили, что устные слушания в деле, открытом по взаимным искам «Нафтогаза» и «Газпрома», начатые с 25 сентября 2016 года, завершились.

Напомним, cумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по транзитному иску достигла $8,5 млрд. В то же время общая сумма исковых претензий «Газпрома» к украинской компании составляет $38,7 млрд, «Нафтогаза» — $26,6 млрд. Cпор госкомпаний Украины и России рассматривается в стокгольмским арбитражном суд.