Москва, 17 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Япония заинтересована в формате совместного управления Южными Курилами, однако пока что не может пойти на открытое признание российского суверенитета над островами. В этих условиях в японских СМИ начинают появляться публикации, направленные на то, чтобы изучить реакцию общества на идею российско-японского сотрудничества в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, комментируя сообщение влиятельной японской газеты «Нихон кэйдзай» о том, что власти страны намерены предложить Москве совместное управление Южными Курилами.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Проблема Курил для сегодняшнего японского правительства — это тот самый чемодан без ручки. Выбросить жалко, а нести тяжело», — заявил Журавлев.

«Дело в том, что японская экономика стагнирует, и уже очень давно. Выход на российские рынки, доступ к российскому сырью, доступ к российским территориям — это вопрос принципиальный для современной японской экономики», — уверен политолог.

По его словам, идея совместного пользования впервые была высказана ещё в 50-е годы, когда СССР намеревался подписать мирный договор с Японией.

«Тогда не японцы и не мы были виноваты в том, что он не был подписан — американцы просто надавили на Японию. Но идея была именно такая. Ведь мирный договор определил бы границы — что наше, что их. И тогда уже была мысль о совместном использовании», — напомнил эксперт.

В настоящий момент этот вопрос стал еще более актуален, отметил Журавлев, поскольку у японцев много свободных денег, которые ищут прибыльных вложений, а в России — большие территории и богатства, но сложно с инвестициями. «В данном случае мы существенно друг друга взаимодополняем», — подчеркнул он.

«Уже довольно давно встает вопрос о совместном использовании как выходе из тупика. Мы, с одной стороны, свои территории не отдаём — и дело здесь не только в Курилах как таковых. Если начать пересматривать итоги Великой Отечественной войны, то сразу выстроится большая очередь. Поэтому мы не можем официально вернуть Японии острова, я не говорю уже о том, хотим ли», — заявил Журавлев.

С другой стороны, японцы не могут официально признать Курилы за Россией — в Японии очень сильно военно-консервативное лобби, подчеркнул политолог.

«Нынешнее японское правительство, может, и хотело бы, чтобы все об этом забыли, только уже поздно. Япония много десятилетий приучала себя к тому, что Южные Курилы — незаконно отторгнутая японская территория, а пропаганда с какого-то момента начинает жить самостоятельной жизнью», — сказал генеральный директор Института региональных проблем.

Таким образом, хотя японская сторона прекрасно осознает экономические выгоды от совместного управления островами, «она должна играть в определенные ритуальные игры», поскольку даже в такой редакции соглашение «вызывает нервную реакцию у консерваторов», указал Журавлев.

«Я думаю, что публикация статьи была информационным «пробросом» — а что после этого будет и как отнесётся общество к этой идее», — убежден эксперт.

«Как ни парадоксально, но самый большой союзник России — это бизнесмены», — указал Журавлев. «Поэтому (японский) бизнес будет (в этом вопросе) нашим сторонником — что там Курилы, даже если мы пустим японские деньги на Дальний Восток — они будут очень рады», — считает эксперт.

Однако одного лишь этого не хватит, чтобы переломить общую тенденцию в общественном мнении Японии, продолжил он, и многое зависит от того, насколько убедительны будут более «гибкие» японские политики, в том числе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в продвижении более лояльного отношения к России.

«Вопрос в том, насколько хватит действующему премьеру артистизма, чтобы убедить общество, что реакция «за» превалирует. Она не будет превалировать полностью в ближайшие годы, но если убедить всех, что она уже превалирует, — с этим можно будет работать», — сказал в заключение Журавлев.

17 октября влиятельная японская газета «Нихон кэйдзай» сообщила, что власти страны намерены предложить Москве совместное управление Южными Курилами. Позже, однако, официальный представитель МИД Ясухиса Кавамура и генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга опровергли эту информацию.

Между тем зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на этом фоне заявил, что Москва готова предложить Токио совместное освоение четырех Курильских островов, позволяющее японским гражданам, предприятиям вести на Курилах свою деятельность.