Ниамей, 17 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Нигера Мохаммед Базум заявил, что тюрьма Koutoukale, где содержаться исламистские боевики, подверглась нападению со стороны неизвестных, сообщает 17 октября Reuters.

wallspaper.ru Тюрьма

Власти Нигера сообщили, что неизвестные очевидно пытались освободить заключенных.

«Я могу подтвердить, что один из нападавших был убит. На нем был жилет смертника», — сказал Базум.

«Ситуация находится под контролем, наши силы прочесывают район, чтобы задержать нападавших, которые все еще остаются на свободе», — добавил Базум.

Напомним, что Нигер, является одной из беднейших стран Африки с большим количество молодого нетрудоустроенного населения. Низкий уровень грамотности и многочисленные социальные проблемы являются благоприятной почвой для терроризма. Несмотря на это данная проблема не так актуальна для Нигера, как для соседних стран, таких как Мали.