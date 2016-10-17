Волгоград, 17 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Волгоградской области при пожаре в жилом доме погибли мужчина и его трехлетняя дочь. Двум детям удалось спастись — девятилетняя девочка вытащила из огня своего годовалого брата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

Пожар в деревянном доме в поселке Приканальный Калачевского района Волгоградской области произошел около 17:09 16 октября. Потушить пожар удалось в 18:40, сообщили корреспонденту ИА в региональном ГУ МЧС. При разборе завалов на месте пожара были обнаружены тела двоих погибших — мужчины 1989 г.р. и девочки 2013 г.р. Причина пожара устанавливается.

По данным СУ СКР по Волгоградской области, в момент возгорания в доме находились мужчина и трое его детей — в возрасте девяти лет, трех лет и одного года. Пожарные прибыли на место вовремя и оперативно ликвидировали возгорание.

Во время пожара девятилетняя девочка сама смогла вытащить из дома годовалого брата. Главе семьи и его трехлетней дочери спастись не удалось — они погибли.

По факту пожара проводится доследственная проверка.