Москва, 17 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро растут к рублю на торгах 17 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

К 11:58 мск доллар США вырос к рублю на 17,50 копейки и составил 63,1350 рубля. Евро подорожал на 28 копеек до 69,37 рубля.

По мнению экспертов, рубль снижается к основным валютам на фоне снижения цен на нефть. Ситуация ухудшится, если марка Brent опустится ниже отметки $51,30.

Сильного ослабления от рубля в первой половине недели не ожидается: национальная валюта будет получать поддержку от налогового периода и аукционов Минфина РФ.