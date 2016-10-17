Москва, 17 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. 26 октября 2016 года в 17:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В рамках мероприятия состоится награждение победителей премии «Региональная политика».

ИА REGNUM

На круглом столе участники оценят политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Будут проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрят возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.

Экспертный клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

Адрес: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж).