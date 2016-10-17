Кострома, 17 октября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. В Костроме разыскивают злоумышленников, похитивших бронзового голубя с Сусанинской площади областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Марина Каширская ИА REGNUM Бронзовый бассет на Сусанинской площади — еще одна жертва злоумышленников. Рядом со скульптурой стоит копилка для пожертвований для бездомных животных, из которой злоумышленники периодически пытаются похитить деньги

Скульптура появилась в Костроме в сентябре 2016 года — это был подарок городу от представителей бизнес-сообщества. Сообщение о пропаже бронзового голубя поступило полицейским утром 16 октября. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Уже сейчас установлено, что последний раз птицу видели на своем месте 15 октября поздно вечером.

Сейчас бронзовую скульптуру ищет полиция. Костромичей просят оказать помощь в розыске и, если они располагают такой информацией, сообщить сведения о лицах, причастных к краже голубя.

По данным МВД, это уже не первое покушение на сохранность фигур, украсивших Сусанинскую площадь. До этого от рук вандалов неоднократно страдала скульптура бронзового бассета, рядом с которым стояла копилка на пожертвования для бездомных животных. Деньги из копилки периодически пытаются похитить — однако все нарушители были задержаны сотрудниками полиции и понесли заслуженное наказание.

Еще один громкий случай «вандализма» произошел в областном центре в феврале во время фестиваля снежных и ледяных фигур: как только от скульптур ушла охрана, самые приличные на вид горожане стали взбираться на экспонаты, которые, разумеется, ломались. В итоге поделки, на которые у скульпторов ушло несколько дней, лишились многих деталей. Меньше дня понадобилось, чтобы ледяные изваяния потеряли свой первоначальный нарядный вид. Костромичи в соцсетях попросили организаторов в 2017 году не убирать охрану от скульптур, чтобы любители эффектных селфи не мешали остальным наслаждаться видом.