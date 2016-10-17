Чебоксары, 17 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Чувашии в ходе прокурорских проверок выявлено 700 нарушений законодательства в сфере организации летнего отдыха детей. В целях их устранения внесено 161 представление, принесено 8 протестов, в суд направлено 9 исковых заявлений, возбуждено 131 производство по делам об административных правонарушениях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

cap.ru, Минобразования Чувашии Республиканский фестиваль летнего детского творчества организаций отдыха детей

В ходе проверок выявлены факты функционирования детских лагерей без ведома контролирующих органов, в отсутствие специальных разрешений и соответствующей подготовки персонала к работе с детьми. В частности, в Новочебоксарске установлен факт функционирования несанкционированного детского лагеря. Индивидуальным предпринимателем на базе открытой им фитнес-студии был организован лагерь с дневным пребыванием детей, в работе которого вскрыты многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

В некоторых детских оздоровительных лагерях не соблюдались нормы трудового законодательства при приёме на работу. К примеру, в Урмарском районе в детском лагере «Романтика» в числе обслуживающего персонала были выявлены двое ранее судимых лиц. В Канашском районе в двух пришкольных лагерях вожатыми работали несовершеннолетние — ученики 7−8 классов. «Они были привлечены к выполнению функций вожатых без их согласия, в том числе согласия их родителей», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В прокуратуре подчёркивают, что ряд детских лагерей работал с нарушением требований пожарной безопасности, при отсутствии надлежащей организации охраны и обеспечения антитеррористической защищенности. Один из резонансных случаев произошёл в детском лагере «Салют», посторонний мужчина проник в одну из комнат и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Руководитель оздоровительного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии задержан предприниматель из Чебоксар, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанницы детского лагеря. Жертвой стала 8-летняя девочка. ЧП произошло ночью 22 августа в Чебоксарском районе. «Неизвестный мужчина в одной из комнат совершил развратные действия в отношении 8-летней воспитанницы. Девочка проснулась от шороха и успела запомнить его лицо, а также во что он был одет. Она попросилась в уборную и, выйдя из комнаты, успела позвать на помощь», — отмечали ранее в СУСК по Чувашии.

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Многочисленные нарушения связаны с организацией питания детей. Так, прокурорами Батыревского, Красночетайского, Красноармейского, Шемуршинского, Ядринского районов установлены факты приема пищи и продовольственного сырья без сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Прокурорами Комсомольского, Моргаушского районов выявлено использование продуктов с истекшим сроком годности.

Кроме того, выявлены факты нарушения закона в сфере закупок товаров. По данным ведомства, нарушения были связаны «с искусственным дроблением закупок в целях их осуществления у единственных поставщиков, а также размещением стоимостью более 100 тыс. рублей в отсутствие конкурса и у единственных поставщиков». К примеру, администрацией Чебоксарского района без проведения конкурентных процедур с единственными поставщиками заключено девять договоров на организацию отдыха и оздоровления детей.

Напомним, этим летом в Чувашии работали 22 загородных лагеря, 428 лагерей при школах и центрах социального обслуживания, 53 палаточных лагеря и других малозатратных форм, 23 лагерях труда и отдыха. По данным Чувашстата, в лагерях этим летом отдохнули 45 012 детей (в 2015 году — 45 780).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в ходе прокурорской проверки в детских оздоровительных лагерях выявлено свыше 20 тысяч нарушений закона. В целях их устранения опротестовано более 500 правовых актов, касающихся организации отдыха и оздоровления детей. по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены свыше 2,5 тысячи лиц, в суды направлено более 700 исковых заявлений. Возбуждено 15 уголовных дел.

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