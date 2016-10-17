Москва, 17 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что при расчёте скидки на газ, которая будет предоставлена Турции, будет учтён объём потребления, передаёт телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Скидка будет предоставлена, она будет зависеть от объема потребляемого газа», — сказал Новак. Он уточнил, что Москве ещё предстоит доработать формулу, пока существующую в виде принципов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Новак и министр энергетики Турции Берат Албайрак в присутствии президента России Владимира Путина и главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток».

12 октября Новак заявил, что уже в 2017 году начнётся прокладка труб магистрального газопровода «Турецкий поток». Москва и Анкара обсудили систему скидок на российское голубое топливо для Турции.

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