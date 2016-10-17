Москва, 17 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) рассчитывают на восстановление реальных доходов населения к концу 2018 года. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Evgeny Кошелек

«Я говорю о тех реальных показателях зарплат и пенсий, — сказал он. — Мы рассчитываем, что к концу 2018 г. произойдет уже восстановление».

При этом Топилин добавил, что рост реальных доходов у населения начнется уже в 2017 году.

«И вот в течение трех лет (…), мы исходим из того, что эти доходы восстановятся», — отметил министр.

По последним данным Росстата, в первом полугодии текущего года число населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составило 21,4 млн человек (14,6% от общего числа жителей страны).